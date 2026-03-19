Bayburt'ta 8 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta göçmen kaçakçılığını önlemek amacıyla düzenlenen operasyonda 8 düzensiz göçmen yakalandı, 3 kişi gözaltına alındı. Yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 8 yabancı uyruklu yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında operasyon düzenledi.
Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla da 3 kişiyi gözaltına aldı.
Zanlılar, işlemlerin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Düzensiz göçmenler de emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.