Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 2 kilo 369 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan A.İ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüpheli A.İ'nin üzerinde ve eşyalarında arama yapıldı.
Dedektör köpeğin de yer aldığı aramada, 2 kilo 369 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan A.İ, emniyetteki işlemlerinin ardından Bayburt Adliyesine sevk edildi.
Zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel