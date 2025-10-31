Bayburt'ta Uyuşturucu Operasyonu: 276 Gram Esrar Ele Geçirildi
Bayburt'ta yapılan uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 276 gram esrar ve 5 kök Hint keneviri bulundu. Zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bayburt'ta uyuşturucu operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, dedektör köpekle şüpheli F.Ş'nin evinde arama yaptı.
Aramada 276 gram esrar, saksılara ekili 5 kök Hint keneviri ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel