Bayburt'ta Sırakayalar Şelalesi buz tuttu

Güncelleme:
Bayburt'ta soğuk hava nedeniyle Sırakayalar Şelalesi dondu ve uzunluğu 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Doğaseverler bu doğa harikasını fotoğrafladı.

BAYBURT'ta soğuk hava nedeniyle Sırakayalar Şelalesi donarken, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu.

Bayburt'ta her mevsim doğal güzellikleri ile ziyaretçilerini ağırlayan Sırakayalar Şelalesi, soğuk hava nedeniyle buzla kaplandı. Kent merkezine 16 kilometre mesafede, Sırakayalar köyü sınırları içerisinde yer alan ve adını bu köyden alan şelale, hava sıcaklığının sıfırın altında 24 dereceye düşmesi ile dondu. Donan şelalede, boyları 10 metreyi aşan buz sarkıtları oluştu. Bazı doğaseverler buzla kaplanan şelaleyi fotoğraflarken, güzel manzara dronla görüntülendi.

