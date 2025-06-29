Bayburt'ta Sıkışan Yılan Kurtarıldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'un Gümüşsu köyünde bir evin tuvalet lavabosunda sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Lokman Kelleci, lavaboyu kırarak yılanı kurtardı ve cep telefonuyla kaydetti.

Bayburt'ta bir evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.

Gümüşsu köyünde Lokman Kelleci, evin tuvaletindeki lavaboda yılan olduğunu fark etti.

Yılanın lavabonun giderine sıkıştığını tespit eden Kelleci, lavaboyu kırarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı.

Kelleci, daha sonra yılanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.

Yılanın kurtarılma ve doğaya bırakılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Üsküdar'da rayiç bedel tartışması! Muhtar yüzde 700'lük zamma isyan etti

Yapılan yüzde 700'lük zam mahalle muhtarını isyan ettirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı! Şok detaylar

Oya'ya cinsel istismarda bulunan sapığın ifadesi ortaya çıktı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.