Bayburt'ta Sıkışan Yılan Kurtarıldı
Bayburt'un Gümüşsu köyünde bir evin tuvalet lavabosunda sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya salındı. Lokman Kelleci, lavaboyu kırarak yılanı kurtardı ve cep telefonuyla kaydetti.
Bayburt'ta bir evde lavabonun içine girerek sıkışan yılan, ev sahibi tarafından kurtarılarak doğaya bırakıldı.
Gümüşsu köyünde Lokman Kelleci, evin tuvaletindeki lavaboda yılan olduğunu fark etti.
Yılanın lavabonun giderine sıkıştığını tespit eden Kelleci, lavaboyu kırarak yılanı bulunduğu yerden çıkardı.
Kelleci, daha sonra yılanı yerleşim yerlerinden uzak bir noktada doğaya bıraktı.
Yılanın kurtarılma ve doğaya bırakılma anı ise cep telefonuyla kaydedildi.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel