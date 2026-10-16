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Bayburt'ta operasyonda 385 gram uyuşturucu ele geçirildi, şüpheli tutuklandı

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Bayburt'ta Narkotik ekiplerinin iki adrese düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve yetiştirme düzeneği ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Bayburt'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kent genelinde uyuşturucu ticareti, kullanımı ve naklini engellemeye yönelik çalışma yürütüldü.

Ekipler, iki adrese düzenledikleri operasyonda, uyuşturucu madde yetiştirme düzeneği, düzeneğe ait çok sayıda suç unsuru, 385 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör ve fişekler ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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