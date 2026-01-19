Haberler

Bayburt'ta hava koşulları nedeniyle motokurye, motosiklet ve skuterlerin trafiğe çıkması yasaklandı

Bayburt'ta, buzlanma nedeniyle trafiğin tehlikeye girmemesi için motosiklet, motokurye ve elektrikli skuterlerin trafiğe çıkması yasaklandı. Yasak, 20 Ocak 2026 tarihinde geçerli olacak.

Bayburt'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle motosiklet, motokurye ve elektrikli skuterlerin yarın trafiğe çıkması yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle, buzlanmadan kaynaklı ulaşımda aksamalar, trafik seyrini ve vatandaşlarımızın can güvenliğini tehlikeye atmaktadır. Bu sebeplerden 20 Ocak 2026 Salı günü bir gün süreyle Bayburt genelinde motokuryelerin, motosikletlerin, elektrikli skuterlerin trafiğe çıkması yasaklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Fatih Mehmet Özcan - Güncel
