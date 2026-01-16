Haberler

Kar ve tipide mahsur kalan TIR şoförü kurtarıldı

Kar ve tipide mahsur kalan TIR şoförü kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan TIR şoförü Fatih Çankaya, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı. Şoför, başarılı kurtarma çalışması için ekiplere teşekkür etti.

BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde yoğun kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan TIR şoförü, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bayburt'ta kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas'tan yola çıkarak kentteki Tarım Kredi Kooperatifi'ne yem getiren TIR şoförü Fatih Çankaya, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kaldı. Sürücünün yardım çağrısı üzerine bölgeye Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, iş makineleriyle kara saplanan aracı çıkardı, yolu ulaşıma açtı.

'EKİPLERE TEŞEKKÜR EDİYORUM'

Fatih Çankaya, "Sivas'tan Bayburt'taki Tarım Kredi Kooperatifine yem getirdim. Bayburt'un Aydıntepe ilçesinde mahsur kaldım. İl Özel İdaresi'ni aradım, gelip beni kurtardılar teşekkür ediyorum. Allah devletimize zeval vermesin çalışan arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Diyarbakır'da yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı: Oyunu değiştirecek

Bu ilimizde yapılacak çalışma Bakan Bayraktar'ı heyecanlandırdı
Bomba iddia: İran protestoları bastırmak için binlerce Iraklı milisi ülkeye soktu

Komşuda tehlikeli gelişme! Binlerce savaşçı sınırdan içeri girdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Astsubaylığa son bir adım kalmıştı: Genç kadın, gelen sağlık raporu sonrası yıkıldı

Hayaline son bir adım kalmıştı, gelen sağlık raporuyla yıkıldı
Torreira'nın menajerinden Galatasaray'ı karıştıran açıklama

Menajeri açıkladı: Ayrılmak istiyor
10 dakikada binlerce lirasını çarptıran kadın, dolandırıcıları tebrik etti

10 dakikada binlerce lirayı kaptıran kadından dolandırıcılara tebrik
Dünyayla teması olmayan kabile ilk kez bu kadar yakından görüntülendi

Bu bir ilk! Dünyayla teması olmayan kabile böyle görüntülendi
Mal varlığını TSK'ya bağışlayınca akıl hastanesine yatırılan Nevin öğretmenin rapor sonucu çıktı

Nevin öğretmenin merakla beklediği rapor sonucu çıktı
Üniversitede skandal! Hademe sahte diploma aldı, koordinatörlüğe yükseldi

Üniversitede skandal! Hademelikten koordinatörlüğe yükseldi