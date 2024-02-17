Bayburt'ta Şühedaya Saygı Yürüyüşü Gerçekleştirildi

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Kop Dağı'nda "Şühedaya Saygı" yürüyüşü gerçekleştirildi.

Bayburt Valiliği ve Bayburt Belediyesince organize edilen yürüyüşe katılanlar, Bayburt-Erzurum karayolu güzergahındaki 2 bin 409 rakımlı Kop Dağı Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi.

Ellerinde Türk bayraklarıyla bin metre yürüyen katılımcılar, Kop Şehitleri Anıtı'na ulaştı. Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci'nin anıta çiçek bırakmasının ardından dua edildi.

Eldivan, Bayburt'un kurtuluşunun 106. yıl dönümünde, kurtuluşun başladığı yerde bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Kop Dağı'nda verilen mücadeleyle kurtuluşun ilk ışıklarının yakıldığını belirten Eldivan, "Bizler unutmamalıyız ki al bayrağımız burada dalgalandığı sürece bu topraklar bizlere vatan olmaya devam edecektir. Bu topraklarda ne olursa olsun müdafaamız devam edecektir. Bu topraklarda şehitlerimizin, kahraman gazilerimizin aziz ruhları için bu müdafaayı devam ettirmemiz gerekmektedir." dedi.

Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci de yürüyüş sayesinde Kop Dağı'nda verilen mücadelenin ruhunu hissettiklerini dile getirdi.

Kop Dağı'nda askerler ve Bayburt halkının omuz omuza büyük bir mücadele verdiğini anlatan Pekmezci, "Biz bu dağların eteklerinden bugün geçerken hürriyetine susamış bir milletin evlatları olarak o günleri ihtiramla yad ediyoruz. İkinci Plevne'nin şanlı şehitleri, sizlerin taş türbelere sığmayacak kadar yüce, azametli ruhlarınız ve hatıralarınız gönüllerimizde büyüklüğünüze layık sevgi ve saygıyla yaşayacak." diye konuştu.

Programa, AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay Talha Övet, İl Emniyet Müdürü Nihat Uzun, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.