Haberler

Bayburt'ta karların erimesiyle şelalelerin debisi artmaya başladı

Bayburt'ta karların erimesiyle şelalelerin debisi artmaya başladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

Bayburt'ta son dönemde etkili olan yağışlar ve yüksek kesimlerde karların erimesine bağlı olarak şelalelerin debisi yükseldi.

Kentin yüksek kesimlerinde kış aylarında kar kalınlığı yer yer 2 metreye kadar ulaştı. Bahar mevsimiyle birlikte yüksek kesimlerdeki karlar erimeye başladı.

Bahar yağmurlarıyla birleşen kar suları, şelalelerin daha gür akmasına neden oldu.

Metrelerce yükseklikteki kayalıklardan süzülerek güzel görüntüler oluşturan şelaleler, doğaseverlerin de ilgisini çekiyor.

Canlanan doğayla bütünleşen, karların erimesi ve yağışlarla daha coşkulu akan merkeze bağlı Kavakyanı köyündeki şelaleler dronla kaydedildi.

Doğa fotoğrafçısı Furkan Oltulu, AA muhabirine, karların erimeye başlamasıyla derelerin debisinin arttığını söyledi.

Bunu fırsat bilerek Kavakyanı köyündeki şelaleleri fotoğraflamak için bölgeye gittiklerini belirten Oltulu, "Burası çok güzel görüntüler sunuyor. Herkesi buraya bekliyoruz. Bayburt son dönemde zaten doğaseverleri ağırlıyor. Buraya gelmelerini de tavsiye ediyorum." dedi.

Köy sakinlerinden Abdullah Durak da köylerindeki şelalelerin karların erimesiyle birlikte daha coşkun aktığını dile getirerek, doğaseverlerin bu şelaleleri keşfetmesini beklediklerini aktardı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
İran: ABD savaş gemisi vuruldu

İran dediğini yaptı! ABD savaş gemisi vuruldu
Polis, öğretmen, vaiz! Memurun dört gözle beklediği zam tablosu ortaya çıktı

Polis, öğretmen, vaiz! Memurun beklediği zam tablosu ortaya çıktı
Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Yükseliş geçici, dezenflasyon sürecek

Enflasyondaki yükseliş sonrası Bakan Şimşek'ten ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı

Sevilen dizide oynadı! Görenler şaştı kaldı
Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu

Güreşirken rakibinin kıspetini çıkardı, giydirmeye çalışırken olanlar oldu
Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı

Süper hücre felaketi! Araç sürücüsüyle birlikte hortuma kapıldı
52 yaşındaki adam, yolda yürürken tartıştığı çocuklar tarafından darbedildi

Sokakta yaşayan adam, çocuklar tarafından öldüresiye dövüldü
Çağdaş Atan sevilen diziye konuk oyuncu oldu! Görenler şaştı kaldı

Sevilen dizide oynadı! Görenler şaştı kaldı
Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler

Gece yarısı kapıları çalındı, kameraya bakınca dehşete düştüler
Veganların protestosuna damga vurdu! Para uzatıp satın almak istedi

Protestoyu anlamsız bulup eylemciyi satın almak istedi