Bayburt'ta 20 litre etil alkol ele geçirildi
Bayburt'ta jandarma ekiplerinin kargo aracında yaptığı aramada 20 litre etil alkol ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt'ta düzenlenen operasyonda 20 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte alkol üretiminin engellenmesi ve kaçak alkol satışının önüne geçilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürdü.
Kente kargo yoluyla etil alkol göndereceği bilgisini alan ekipler, kargo aracında yaptıkları aramada 20 litre etil alkol ele geçirdi.
Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci