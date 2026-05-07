Bayburt'ta kar yağışı etkili oldu
Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, kenti beyaz bir örtüyle kapladı. Gece saatlerinden itibaren başlayan yağmur yüksek kesimlerde kara dönüşürken, araçların ilerlemesi zorlaştı. Karayolları ekipleri, buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları gerçekleştirdi.
Bayburt'ta gece saatlerinde etkili olan kar yağışının ardından kent beyaza büründü.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan yağmur, gece saatlerinden itibaren kent merkezi ve yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Şehri çevreleyen dağlar, yağışla beyaz örtüyle kaplandı.
Aralıklarla sisin de etkili olduğu bölgelerde ise araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Karayolları ekipleri yüksek kesimlerde buzlanmaya karşı tuzlama çalışması yaptı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci