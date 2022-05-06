BAYBURT'TA KAR VE TİPİDE MAHSUR KALAN 2 KİŞİ KURTARILDI

AYDINTEPE, BAYBURT (DHA) - BAYBURT'un Aydıntepe ilçesinde Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar yağışı ve tipi nedeniyle otomobilde mahsur kalan 2 kişi, ekiplerce kurtarıldı.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl Turizm Merkezi'ne gitmek için Bayburt'tan otomobille yola çıkan 2 kişi, Aydıntepe ilçesi Soğanlı Dağ'ındaki Kılıçkaya Yaylası yakınlarında kar ve tipi nedeniyle otomobille yolda kaldı. Telefonla 112 Acil'den yardım isteyen 2 kişi için bölgeye jandarma, AFAD ve İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Ekipler, tipiden kapanan yolu açarak yaklaşık 3 saat sonra mahsur kalanlara ulaştı. Otomobilin etrafına biriken karı kürekle açmaya çalışan 2 kişi yayladan alınarak ilçe merkezine indirildi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel