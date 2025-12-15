Bayburt'ta kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı
Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda Roma dönemine ait 15 sikke ve 40 litre etil alkol ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.
Bayburt'ta düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.
Ekipler, düzenledikleri operasyonlarda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 15 sikke ile 40 litre etil alkol ele geçirdi.
Operasyonlarda yakalanan 1 şüpheli hakkında Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında, 2 şüpheli hakkında da Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında işlem yapıldı.