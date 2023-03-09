Bayburt'ta itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı Güncel Haberler Bayburt'ta belediyeye ait itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bayburt'ta belediyeye ait itfaiye aracı ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne ait A.T. yönetimindeki 69 AK 830 plakalı itfaiye aracı, Bayburt-Erzurum kara yolu Dede Korkut Kavşağı'nda E.D'nin kullandığı hafif ticari araç ile çarpıştı. Kazada, hafif ticari araç sürücü ile itfaiye aracında bulunan İ.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaynak: AA / Güncel Bayburt Belediyesi Bayburt İtfaiye Korkut Güncel Haberler

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