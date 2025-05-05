Bayburt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonrası gözaltına alınan 3 kişi, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize etmekle suçlanıyor.
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.
Ekipler, düzenlenen operasyonda 4 düzensiz göçmeni yakaladı.
Yabancı uyruklu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel