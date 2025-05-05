Bayburt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı

Bayburt'ta Düzensiz Göçmen Operasyonu: 4 Yakalandı
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Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon sonrası gözaltına alınan 3 kişi, göçmenlerin kaçak geçişlerini organize etmekle suçlanıyor.

Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, düzenlenen operasyonda 4 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yabancı uyruklu 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
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