Bayburt'ta 2 düzensiz göçmen yakalandı
Bayburt'ta yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 2 düzensiz göçmen düzenlenen operasyonla yakalandı. Operasyonda, kaçak geçişleri organize ettiği iddia edilen 1 kişi de gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, kentte bir adrese düzenlenen operasyonda 2 düzensiz göçmeni yakaladı.
Göçmenler, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Bayburt Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettiği iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel