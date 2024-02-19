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Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi açıldı

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Bayburt Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında, Bayburt'un kurtuluşunun 106. yıl dönümü için fotoğraf sergisi açıldı. Sergide, kentin eski fotoğrafları ve kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı. Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, gelecek nesillerin bu acıları unutmaması için etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bayburt'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "Bayburt ve Kurtuluş Günü" fotoğraf sergisi açıldı.

Bayburt Belediyesince Dede Korkut Şehir Müzesi'nde açılan sergide, kentin eski fotoğrafları ile geçmiş yıllardaki kurtuluş törenlerinde çekilen fotoğraflar yer aldı.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, 106 yıl önce kentte Rus işgali ve Ermeni mezalimi yaşandığını söyledi.

Gelecek neslin bu yaşananları unutmaması için çeşitli etkinlikler düzenlediklerini aktaran Pekmezci, "Bizim bütün amacımız, bizden önce yaşananları tarihi vesikalarla ve yaşayanlarla yaptığımız röportajlarla gelecek nesle bu acıları, bu acı tabloları aktarmaktır." dedi.

Pekmezci, Bayburt'un işgal yıllarında büyük yaralar aldığını belirterek, "Bayburt ve Erzurum özellikle Rusların ilk etapta işgaline uğrayan şehirlerdir. 1828-1829 Osmanlı-Rus savaşları, 1916-1918 Rus işgali ve Ermeni mezalimi Bayburt'un kaderinde çok büyük yaralar açmıştır. Allah bize tekrar böylesi acılar yaşatmasın. Gelecek kuşaklarımız da bu yaşananları unutmasın istiyoruz. İnşallah 21 Şubat'ta kurtuluş bayramımızı kutlayacağız. Bu vatan için can veren şehitlerimizi rahmetle gazilerimizi minnetle anıyor, ruhları şad olsun diyorum." diye konuştu.

Vali Mustafa Eldivan da serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Vali Eldivan ve beraberindekiler, açılışın ardından fotoğrafları inceledi. Etkinlik kapsamında "Tanıkların Dilinden Rus İşgali ve Ermeni Mezalimi" konulu sinevizyon gösterisi de izlendi.

Kaynak: AA / Güncel

Hükmü Pekmezci Bayburt Güncel Haberler

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