Bayburt'ta balık tutmak için giren kişi gölette kayboldu

Bayburt'ta balık tutmak için girdiği gölette kaybolan kişinin bulunması için çalışma başlatıldı. Sakızlı köyünde yer alan gölete balık tutmak için gelen 72 yaşındaki İsmet A, suya girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi ve arama çalışmaları başlatıldı. Sualtı Arama Kurtarma ekibinin de bölgeye gelerek çalışmalara katılacağı belirtildi.