Haberler

Bayburt'ta "2. Kızak Festivali" düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt'un Demirözü ilçesinde düzenlenen '2. Kızak Festivali'nde vatandaşlar soğuk havaya rağmen büyük ilgi gösterdi. Festivalde kızakla kayma etkinlikleri yapıldı ve katılımcılara çeşitli ikramlar sunuldu. Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, etkinlikte çocukluk anılarını yad etti.

Bayburt'un Demirözü ilçesinde "2. Kızak Festivali" gerçekleştirildi.

Demirözü Belediyesince TOKİ Yolu mevkisinde düzenlenen festivale soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kızakla kayan katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivale katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Çocukluğunun Bayburt'ta geçtiğini belirten Ayhan, kışın en güzel eğlencelerinden birinin de kızakla kaymak olduğunu anlattı.

Festival sayesinde çocukluk anılarını yeniden hatırladığını ifade eden Ayhan, "Gençlerimizi bir nebze olsun doğayla ve karla buluşturmak için çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Ayhan, etkinliğe yoğun katılım olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda burada binlerce insan var. Toplumumuzun artık o sanal bağımlılıktan kurtulması gerektiğinin en güzel örneğini burada görmüş olduk." diye konuştu.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer de ikincisini düzenledikleri festivale katılanların eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
Trump, Grönland planını desteklemeyen 8 Avrupa ülkesine yüzde 10 gümrük vergisi getirdi

Trump, Grönland planına karşı çıkan 8 ülkeye ticaret savaşı açtı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Fenerbahçe ile anılan Vedat Muriqi, Bilbao'yu darmaduman etti

69 dakikada yaptıklarıyla tüm İspanya'yı salladı
Müge Boz, 20 yıldır mücadele ettiği hastalığını açıkladı

Ünlü isimden yıllar sonra gelen itiraf: 20 yıldır mücadele ediyorum
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti

CHP'li vekile "Haklı çıktık" dedirten kuyruk
Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Arda Güler'in asist yaptığı maçta kazanan Real Madrid

Oyuna girdi, her şeyi değiştirdi! Harikasın Arda
Vatandaş, camide çektiği görüntüyü 'Ne yazacağımı bilmiyorum' notuyla paylaştı

Camide çektiği görüntüyü "Ne yazacağımı bilmiyorum" notuyla paylaştı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı

Babalarının kıydığı kardeşlerin cenazesinde anneden yürek yakan feryat