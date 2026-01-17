Bayburt'ta "2. Kızak Festivali" düzenlendi

Bayburt'un Demirözü ilçesinde "2. Kızak Festivali" gerçekleştirildi.

Demirözü Belediyesince TOKİ Yolu mevkisinde düzenlenen festivale soğuk havaya rağmen vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kızakla kayan katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Festivale katılan Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

Çocukluğunun Bayburt'ta geçtiğini belirten Ayhan, kışın en güzel eğlencelerinden birinin de kızakla kaymak olduğunu anlattı.

Festival sayesinde çocukluk anılarını yeniden hatırladığını ifade eden Ayhan, "Gençlerimizi bir nebze olsun doğayla ve karla buluşturmak için çok güzel bir etkinlik düzenlenmiş. Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." dedi.

Ayhan, etkinliğe yoğun katılım olduğuna dikkati çekerek, "Şu anda burada binlerce insan var. Toplumumuzun artık o sanal bağımlılıktan kurtulması gerektiğinin en güzel örneğini burada görmüş olduk." diye konuştu.

Demirözü Belediye Başkanı Arslan Gürer de ikincisini düzenledikleri festivale katılanların eğlenceli vakit geçirdiğini kaydetti.