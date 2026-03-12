Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
Bayburt-Erzincan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayburt- Erzincan uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramalarda, 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Yakalanan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Beşir Kelleci