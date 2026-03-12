Haberler

Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi

Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt-Erzincan uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi hakkında adli işlem başlatıldı.

Bayburt'ta 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Bayburt- Erzincan uygulama noktasında durdurulan bir araçta arama yapıldı.

Aramalarda, 2 bin paket doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Yakalanan bir kişi hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci
İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama

İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney'den ilk açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler

650 kişiye büyük şok: Emeklilikleri iptal edildi, maaşları geri ödeyecekler
Görüntüyü izleyenler 'İnsan bunu kendine nasıl yapar?' demeden edemiyor

İnsan bunu kendine neden yapar?
Trabzonspor'u Galatasaray maçı öncesi korkutan sakatlık

Galatasaray maçı öncesi felaketi yaşadılar
Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor

Müge Anlı'dan ortalığı karıştıran sözler! Herkes bu videoyu paylaşıyor
Tarihi operasyon başlıyor! Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro

Real Madrid'den Galatasaray'a 110 Milyon euro
Olağanüstü güçlü El Nino kapıda: Süreçten Türkiye de nasibini alacak

Dünyayı bekleyen felaket: Süreçten Türkiye de nasibini alacak