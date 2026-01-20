Haberler

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı

Bayburt-Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayburt-Erzurum kara yolunda meydana gelen çığ nedeniyle ulaşım durdu. Karayolları ekipleri, yolun açılması için çalışmalarına başladı.

Bayburt- Erzurum kara yolu çığ nedeniyle ulaşıma kapandı.

Bayburt-Erzurum kara yolu güzergahındaki Kop Dağı Geçidi'nde akşam saatlerindeki yoğun kar yağışının ardından sabaha karşı çığ meydana geldi.

Çığ nedeniyle kara yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kara yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü bölge trafik ekipleri, güzergahtaki 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi ile Aşağı Kop köyü mevkisinde araçların geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Beşir Kelleci - Güncel
İran kan gölüne döndü! Protestolarda ölenlerin sayısı 4 bini aştı

Komşu kan gölüne döndü! Gelen haber dünyayı ayağa kaldıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Galatasaray transferde gaza bastı! İki yıldız birden gelebilir

Galatasaray'dan transferde çifte bomba
Acun Ilıcalı 122 yıllık Hull City'nin tarihini değiştirdi

122 yıllık kulübün tarihini değiştirdi
Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi

Güle güle Rafa Silva! İşte yeni adresi
Eski futbolcu Ümit Karan'ın uyuşturucu testi pozitif çıktı

Ümit Karan'ın uyuşturucu testinin sonucu belli oldu
Okul servisi kamyonla kafa kafaya çarpıştı! 14 öğrenci hayatını kaybetti

Katliam gibi kaza! Okul servisi çok sayıda öğrenciye mezar oldu
Çekya Başbakanı Babis: Trump'ın Grönland argümanları yerinde

Trump'a Avrupa'dan beklenmedik destek! Grönland'ı ABD'ye verdi bile