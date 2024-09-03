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Bayburt Belediyesi Kent Merkezinde Temizlik ve Onarım Çalışmalarını Sürdürüyor

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Bayburt Belediyesi, kent merkezindeki temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması yaparken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ot biçme çalışması gerçekleştiriyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor.

Bayburt Belediyesi, kent merkezindeki temizlik ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mahallelerde yıkama ve toplu temizlik çalışmalarını sürdüren Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, bu kapsamda sokaklarda yıkama ve dezenfeksiyon çalışması gerçekleştiriyor.

Ekipler aynı zamanda toplu temizlik çalışmasıyla etrafa gelişigüzel atılmış çöpleri bertaraf ederek olumsuz görüntüleri ortadan kaldırıyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de orta refüjler, yeşil alanlar ve mahallelerde ot biçme çalışması yürütüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri ise asfalt uygulaması ve kaldırım yapım çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar çerçevesinde ekipler, bir yandan asfalt uygulaması gerçekleştirirken bir yandan da kaldırımları onarıyor. Ekipler ayrıca riskli bölgelerde istinat duvarı çalışması yapıyor.

Kaynak: AA / Güncel

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