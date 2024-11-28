Bayburt Belediyesi, Buz Sarkıtlarına Müdahale Etti

Bayburt Belediyesi ekipleri binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarına müdahale etti.

İtfaiye ve zabıta ekipleri, soğuk hava dolayısıyla şehir merkezindeki binaların çatılarında oluşan buz sarkıtlarını temizlemek için çalışma başlattı.

Bazı binaların çatısına itfaiye aracının merdiveniyle ulaşan ekipler, tehlike oluşturan buz sarkıtlarına müdahale ederek düşürdü.

İl genelinde ekiplerin karla mücadele çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.