Üye Girişi
Haberler

Bayburt Belediyesi Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi Sınavlara Hazırlanan Öğrencilere Hizmet Veriyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aile Yaşam Merkezindeki kütüphanenin sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere hizmet verdiğini belirtti. Kütüphane hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında açık olacak ve öğrencilere sessiz bir çalışma ortamı sunacak.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Aile Yaşam Merkezindeki kütüphanenin sınavlara hazırlanan tüm öğrencilere hizmet verdiğini belirtti.

Memiş, yaptığı yazılı açıklamada, öğrencilerin rahat ve konforlu bir ortamda ders çalışmalarının sağlanması amacıyla hafta içi her gün 08.00-17.00 saatleri arasında kütüphanenin açık kalacağını ifade etti.

Uygulama sayesinde öğrencilerin sessiz bir ortamda sınavlarına hazırlanabileceklerini aktaran Memiş, şunları kaydetti:

"Gençlerimiz ülkemizin geleceğidir. Onların okuyan, analitik düşünceye sahip, kendilerini iyi yetiştirmiş bireyler olarak topluma hizmet etmesi bizler için çok önemli. Bizde Bayburt Belediyesi olarak elimizde bulunan imkanları öğrencilerimiz için seferber ediyoruz. Aile Yaşam Merkezi Kütüphanesi hem şehir merkezinde bulunması açısından ulaşımı kolay hem de konforlu, sessiz ve nezih bir ortamda öğrencilerimize ders çalışma ortamı sunuyor."

Kaynak: AA / Güncel

Bayburt Belediyesi Mete Memiş Eğitim Güncel Haberler

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

Burdur Belediye Başkanı, belediyeye akrabalarını doldurdu! Savunması da bir o kadar skandal

 Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti

Ali Koç mu Aziz Yıldırım mı? Acun Ilıcalı da safını belli etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title