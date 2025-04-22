Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Öğrencilerle Bayram Kutladı

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerle bir araya geldi.

Memiş, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Dursun Yeşil, Fatih Ortaokulu Müdürü Osman Sarıkan ile bir grup öğrenciyi makamında kabul etti.

Ortaokul öğrencisi Dilara Aysima Başarır'a koltuğunu bırakan Memiş, çocukların bayramını kutladı.

Dilara Aysima Başarır da Başkan Memiş'e taleplerini ileterek, çalışmalarında başarılar diledi.