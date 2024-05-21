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Çorum'un Bayat ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi

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Çorum'un Bayat ilçesinde kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi. İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, eğitimde ormanların korunması gerekliliği, yangın çıkış sebepleri, mücadele çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Çorum'un Bayat ilçesinde kamu kurumlarının temsilcileri ile öğrencilere orman yangınlarıyla mücadele eğitimi verildi.

Kentte havaların ısınmaya başlamasıyla orman yangınlarıyla mücadele kapsamında çalışmalara hız verildi.

İskilip Orman İşletme Müdürü Bülent Kayadibi, Bayat Şehit Yakup Kozan Anadolu İmam Hatip Lisesi konferans salonunda düzenlenen eğitimde, katılımcılara ormanların neden korunması gerektiği, orman yangınlarının çıkış sebepleri, orman yangınlarıyla mücadele çalışmaları ve sonuçları hakkında bilgi verdi.

Kayadibi, eğitimin ardından katılımcıların sorularını yanıtladı.

Kaynak: AA / Güncel

İskilip Bayat Çorum Çevre Orman Yangınları Güncel Haberler

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