Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı

Çorum'un Bayat ilçesinde Nevruz Bayramı kutlandı.

Bayat Şehit Osman Aslan Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinlikte öğrenciler, geçmişte kurulan Türk devletlerinin bayraklarını taşıdı.

Çeşitli yarışmaların yapıldığı etkinlikte nevruz ateşi yakıldı, demir dövüldü.

Kutlamada, Kaymakam Kerem Yüce ve Bayat Belediye Başkanı Ahmet Bahadır Ünlü, öğrencilerle halay çekti.

Programda ayrıca davetlilere pilav ikram edildi.

Kaynak: AA / Murat Topal
