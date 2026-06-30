Haberler

Kaymakam Yüce, Bayat ilçesine veda etti

Kaymakam Yüce, Bayat ilçesine veda etti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, Ordu'nun Akkuş ilçesine atanmasının ardından düzenlenen veda töreniyle ilçeden ayrıldı.

Ordu'nun Akkuş ilçesine atanan Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, ilçeden ayrıldı.

İlçede yaklaşık 2 yıldır görev yapan Yüce, Akkuş Kaymakamlığına atandı.

Yüce'nin yeni görev yerine gitmek üzere ilçeden ayrılacak olması dolayısıyla Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi.

Törende Yüce, daire amirleri ve vatandaşlarla vedadaştıktan sonra ilçeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Murat Topal
Büyükçekmece'de korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü

İstanbul'da korkutan yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüdü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cezaevinden çıkan eski hakem Elif Karaarslan'ın ilk paylaşımı gündem oldu

Eski hakem cezaevinden tahliye edildi! İlk paylaşımı gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Yüksek Temsilcisi Kallas'ı kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kallas'ı kabul etti
Nepal'de artan kuş gribi vakaları nedeniyle yüz binlerce kümes hayvanı itlaf edildi

Hızla yayılıyor, yüz binlerce hayvan itlaf edildi
Murat Ongun dosyasında eş detayı! 4,5 milyon TL kira, takı savunması, reklam firmaları...

Dosyada eş detayı: 4,5 milyon TL kira, takı savunması...
Devlet hastanesinde güvenlikten uygunsuz görüntüler! Hastalar şifa beklerken rezaleti izledi

Devlet hastanesinde uygunsuz görüntüler! Hastalar rezaleti izledi
Özgür Özel'den Deniz Göktaş çıkışı: Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor

"Saraçhane'yle dalga geçiyor, bizi ve Ekrem Başkan'ı eleştiriyor"
Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklandı

Haluk Levent'in kardeşi tutuklandı