Bayat Kamykamı Yüce, başarılı okçuları kabul etti

Bayat Kaymakamı Kerem Yüce, okul müsabakalarında okçuluk branşında dereceye giren öğrencileri kabul etti.

Yüce ziyarette, Çorum'da düzenlenen okul müsabakalarında dereceye giren Şehit Osman Aslan Anadolu lisesi ve Mehmet Akif Ersoy orta okulu öğrencileri ile sohbet etti.

Öğrenciler Yüce'ye ziyarette kupa ile Zeynep Tuçe Kılınç'ın yaptığı tabloyu takdim etti.

Yüce, Bayat'ın okçuluk sporunda sürekli başarı elde etmesinden dolayı mutlu olduklarını belirterek, öğrencilerin başarılarının devamını diledi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hasan Emer, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu Müdürü Hasan Karakoca ve antrenör Uğur Altuncu da katıldı.