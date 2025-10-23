Bavyera'da Tatbikat Sırasında Polisi Asker Vurdu
Almanya'nın Bavyera eyaletinde düzenlenen 'Mareşal Gücü' tatbikatında bir polis memuru, yanlışlıkla bir askeri vurdu. Hafif yaralanan asker ayakta tedavi edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Almanya'nın Bavyera eyaletinde polis memuru, düzenlenen tatbikat sırasında yanlışlıkla bir askeri vurdu.
Ulusal basına yansıyan haberlere göre, Alman Silahlı Kuvvetleri, Bavyera eyaletinin Erding şehrinde "Mareşal Gücü" adlı tatbikat düzenledi.
Tatbikata, polis ve askerler katıldı.
Tatbikat sırasında bir polis memuru, yanlışlıkla bir askeri vurdu.
Hafif yaralanan asker, ayakta tedavi edildi.
Alman Silahlı Kuvvetleri Harekat Komutanlığı, olayla ilgili inceleme başlatıldığını duyurdu.
Kaynak: AA / Mesut Zeyrek - Güncel