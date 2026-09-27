Bavyera'da A96 yolunda yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandı

Bavyera'da A96 yolunda yolcu otobüsü devrildi, 2 kişi öldü, 8 kişi ağır yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Almanya'nın Bavyera eyaletinde Buchloe yakınlarında A96'da yolcu otobüsü devrildi; 2 kişinin öldüğü, 8'i ağır olmak üzere çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi. Yaklaşık 50 Filipin vatandaşının bulunduğu otobüsün karıştığı kaza nedeniyle A96 otoyolu çift taraflı kapatıldı.
Almanya'nın Bavyera eyaletinin Buchloe kenti yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Oberbayern Emniyet Müdürlüğünce yapılan açıklamaya göre, sabah saat 06.00 civarında A96 yolunda Buchloe-Ost ile Landsberg an der Lech-West kavşakları arasında bir otobüsün karıştığı trafik kazası meydana geldi.
Tamamı Filipin vatandaşı yaklaşık 50 yolcunun bulunduğu otobüs yoldan çıkarak devrildi.
Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 8'i ağır çok sayıda kişi yaralandı.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri gönderilirken, A96 otoyolu çift taraflı kapatıldı.