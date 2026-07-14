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Çin'in Liaoning eyaletinde Bavi Tayfunu nedeniyle 260 bini aşkın kişi tahliye edildi

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Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini vuran Bavi Tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verilirken, sel tehlikesine karşı kırmızı alarm verildi.

Çin'in kuzeydoğu ve doğu bölgelerini etkisi altına alan Bavi Tayfunu nedeniyle Liaoning eyaletinde 260 bini aşkın kişi tahliye edildi.

Xinhua ajansının haberine göre, Bavi Tayfunu nedeniyle ülkenin kuzeydoğu ve doğu bölgelerinde alarm durumu sürüyor.

Tayfunun vurduğu Liaoning'de 260 bini aşkın kişi güvenli bölgelere tahliye edilirken bazı kentlerde eğitime ve çalışmaya ara verildi.

Eyaletin başkenti Şenyang'da sel tehlikesine karşı "kırmızı alarm" verilirken açık hava etkinlikleri, toplu organizasyonlar ve bazı tren seferleri de iptal edildi.

Cilin eyaletinde de eğitime ara verilmesinin yanı sıra bazı tren seferlerinin aksayabileceği uyarısı yapıldı.

Öte yandan, tayfunun en güçlü şekilde etkili olduğu eyaletlerden Cıciang'da 2,2 milyon, Fucien'de ise yaklaşık 200 bin kişinin tahliye edildiği açıklanmıştı.

Kaynak: AA / Aynur Şeyma Asan
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