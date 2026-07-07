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BAÜN Hayvan Hastanesinde yılın ilk yarısında binden fazla hayvan tedavi edildi

BAÜN Hayvan Hastanesinde yılın ilk yarısında binden fazla hayvan tedavi edildi
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Balıkesir Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi, yılın ilk 6 ayında 490 kedi, 316 köpek, 346 çiftlik hayvanı, 72 egzotik/pet hayvanı ve 2 at olmak üzere binden fazla hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sundu. Hastaneye 15 farklı il ve 66 ilçeden hayvan getirildi.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesinde, yılın 6 ayında binden fazla hayvana teşhis ve tedavi hizmeti sunulduğu bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, tıbbi müdahalede bulunulan canlıların 490'ını kedi, 316'sını köpek, 346'sını çiftlik hayvanı (koyun, inek, buzağı, keçi), 72'sini egzotik/pet hayvanı (kuş, tavşan, kaplumbağa, hamster) ve 2'sini at oluşturdu.

Uzman akademik kadronun görev yaptığı hastaneye başta Balıkesir olmak üzere Manisa, İzmir, Bursa, Çanakkale ve İstanbul dahil 15 farklı il ile 66 ilçeden hayvan getirildi.

Hastanede teşhis ve tedavinin yanı sıra aşılama, gebelik muayenesi, cerrahi operasyonlar, nekropsi, laboratuvar tetkikleri ile gıda ve yem analizleri gibi hizmetler de veriliyor.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın
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