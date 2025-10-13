Haberler

Battalgazi Tarım Lisesi'nde Mısır Hasadı Gerçekleştirildi

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mısır hasadı yapıldı. Okul müdürü ve müdür yardımcısı, öğrencilerin tarım alanında önemli deneyimler kazandığını belirtti.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde mısır hasadı yapıldı.

Milli Eğitim İl Müdür Yardımcısı Ekrem Demir, hasat öncesi yaptığı açıklamada, okulda başarılı işlerin yapıldığını söyledi.

Tarım alanında birçok bitkinin okulda üretildiğini aktaran Demir, şöyle konuştu:

"Birçok meyve tür ve çeşidinin yetiştiriciliğini yaparak öğrencilerin tarım alanında, atölye zenginliği, insan kaynakları ile, mesleki bilgi ve beceri kazanmaları ve donanımlı yetişmeleri için her türlü imkanı oluşturdu. Yazın sıcağında başlayan mısır ekiminin, hasat dönemindeyiz, o günden bugüne kadar sürekli tarlada çalışan emek veren mısırın yetiştirilmesinde önemli katkıları olan personelimiz ve öğrencilerimize teşekkür ederim"

Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul müdürü Necip Katı da okulda birçok alanda öğrencilerle birlikte ekim ve hasat çalışması yapıldığını söyledi.

Okulda öğrencilerin birçok faaliyete katıldığını aktaran Katı, şunları kaydetti:

"Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde tarım alanı, hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanı, gıda alanı, ve yiyecek içecek hizmetleri alanı bulunmaktadır. Okulumuzda her alanda üretime yönelik mesleki eğitim ve beceriye yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Gıda alanında unlu mamüller atölyesinde rol ekmek üretimi yapılmaktadır. Yiyecek içecek hizmetleri alanında yemek üretimi yapılmaktadır."

Daha sonra öğrenci ve personellerin katılımıyla mısır hasadı yapıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Taştaş - Güncel
