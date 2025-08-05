Battalgazi'de İnşaatta Düşen İşçi Yaralandı
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde inşaatta iskeleden düşen işçi H.O yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bir inşaata kurulan iskelede çalışırken düşen işçi yaralandı.
Uçbağlar Mahallesi'nde bir inşaatta çalışan H.O, dengesini kaybederek iskeleden düştü.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
H.O, ambulansla Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Okan Coşkun - Güncel