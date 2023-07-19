Batman Belediyesi Başkan Vekili ve Batman Valisi Ekrem Canalp, Gap Mahallesi'nde halkın sıkıntılarını dinlemek ve çözüme ulaştırmak amacıyla mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Batman Valisi Ekrem Canalp, Gap Mahallesi sakinleriyle buluştu

BATMAN - Batman Belediyesi Başkan Vekili ve Batman Valisi Ekrem Canalp, Gap Mahallesi'nde halkın sıkıntılarını dinlemek ve çözüme ulaştırmak amacıyla mahalle sakinleriyle bir araya geldi.

Batman'da, Gap Mahallesi sakinleriyle mahallenin sorunlarının konuşulduğu toplantı düzenlendi. Batman Belediyesi ve Batman Valiliği tarafından düzenlenen etkinliğe çok sayıda mahalle sakini, sorunlarının dile getirmek amacıyla katıldı. Düzenlenen etkinlikte bütün kurumlardan yetkili kişiler, Hacı Mehmet Şirin Çelik taziye evinde hazır bulundu. Vali Ekrem Canalp'ın da katıldığı programda vatandaşlar, sorunlarını dile getirdi.

Toplantıya, İl Emniyet Müdür Köroğlu Kıraç, Milli Eğitim Müdürü Mahmut Kurtaran ve kurumlardan yetkili kişiler katıldı.