Batman Valisi Canalp'tan Gençlere Banka Hesabı Uyarısı

Vali Ekrem Canalp başkanlığında, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ekrem Doğan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Canalp, toplantının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kentte ağustos ayında 854 asayiş olayının yaşandığını, bu olayların yüzde 98'inin aydınlatıldığını söyledi.

Kişilere karşı işlenmiş "kasten yaralama", "tehdit", "hakaret", "kişilerin huzur ve sükununu bozma" gibi 10 önemli suçta ise geçen yılın ağustos ayında 288 olay yaşanırken bu yılın ağustos ayında bu sayının 251'e düştüğünü ifade eden Canalp, bu olayların da yüzde 99'unun aydınlatıldığını belirtti.

Canalp, mal varlığına karşı işlenen iş yerinden hırsızlık, evden hırsızlık, yan kesicilik, dolandırıcılık ve otodan hırsızlık gibi 9 önemli suç kategorisinde ise geçen yılın ağustos ayında 99 olayın meydana geldiğini dile getirerek, bu yılın ağustos ayında bu suçlarda gerçekleşen olay sayısının 60'a düştüğünü, bu olayların da yüzde 95'inin aydınlatıldığını kaydetti.

Bu yıl ağustos ayında aranan 400 kişinin yakalandığını anlatan Canalp, bu yılın ilk 8 ayında aranan 5 bin 280 kişinin, son 3 yılda ise 12 bin 246 kişinin yakalandığını belirtti.

Canalp, narkotik suçlarla mücadele kapsamında geçen ay 199 olaya müdahale edildiğini kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Son 3 yıllık dönemde narkotik olaylarla ilgili 6 bin 300 olaya müdahale edildi, 8 bin 246 kişi hakkında adli işlem yapıldı, 719 kişi de tutuklandı. Son 3 yıllık dönem içerisinde toplam 1 ton 843 kilogram skank, 282 kilogram esrar, 106 kilogram metamfetamin, 24 kilogram eroin, 12 kilogram bonzai ve 1 kilogram kokain olmak üzere toplamda 2 ton 270 kilogram uyuşturucu ele geçirilmiş ve imha edilmiştir. Bunlara ilave olarak 61 bin 463 sentetik hap ve 11 bin 643 kök Hint keneviri de ele geçirilip, imhası gerçekleştirildi."

Kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında ağustos ayında toplam 96 olaya müdahale edildiğini ve 83 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade eden Canalp, yapılan aramalarda gümrük kaçağı 20 bin 970 paket sigara ve 223 çeşitli emtia ürünü ele geçirildiğini belirtti.

Canalp, siber suçlarla mücadele kapsamında ağustos ayında 140 olaya müdahale edildiğini, gözaltına alınan 11 kişinin tutuklandığını kaydetti.

Terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi veren Canalp, "Ağustos ayında 17 kişi hakkında adli işlem yapılmıştır. Son bir yıllık dönemde ise adli işlem yapılan kişi sayısı 676, tutuklu sayısı ise 56." ifadelerini kullandı.

Vali Canalp, banka hesap numaralarını başkalarına kullandıranlara yönelik şu uyarılarda bulundu:

"Gençlerimizin banka hesaplarını başkalarına kullandırmaları son zamanlarda çokça gündeme geliyor. Bu kapsamda bir yıl içerisinde Batman'da 1350 olay meydana gelmiştir. Bir kez daha gençlerimizi uyarmak isterim, banka hesap numaralarını hiçbir şekilde başkalarının kullanımlarına açmasınlar. Bu suçun işlenmesi halinde alt sınır 3 yıl 4 ay hapis cezasıdır."