Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Demir köy okulunda öğrencilerle buluştu

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, köy okulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Demir, "Üniversite-köy buluşmaları" ve "2025-2026 akademisyen-öğrenci buluşmaları" programları kapsamında Çevrimova İlkokulu'na ziyaret gerçekleştirdi.

Etkinlikte, üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk çalışmaları kapsamında hazırladığı el emeği tekstil ürünleri, oyuncaklar ve boyama kitapları öğrencilere hediye edildi.

Programa Batman Valisi Ekrem Canalp'in eşi Dr. Ayten Canalp, Rektör Demir'in eşi Zeynep Demir, akademisyenler, öğrenciler, okul yöneticileri ve öğretmenler katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Demir, üniversite ile ilkokul öğrencilerinin bir araya gelmesinin kalıcı ve anlamlı bir etkileşim oluşturduğunu belirtti.