Batman Üniversitesi Öğrencileri Eurodesk Projesi Hakkında Bilgilendirildi - Haberler

25 Mayıs 2022 tarihinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda düzenlenen bilgilendirme etkinliğine, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Batman Üniversitesinde Eurodesk Temas Noktası tarafından yapılan bilgilendirme etkinliğine konuşmacı olarak katılan temas noktası sorumlusu Doç. Dr. Musa Kılıç, Eurodesk birimi olarak üniversitemiz öğrencilerinin gönüllülük projelerinden azami derecede faydalanabilmeleri için faaliyetlerini üniversite genelinde yoğunlaştıracaklarını dile getirdi.

Erasmus ile yurtdışına gidemeyen öğrenciler için farklı alternatiflerin olduğunu belirten etkinliğin bir diğer konuşmacısı Öğr. Gör. Doğan Demirel ise öğrencilerimizin bu alternatiflerden nasıl faydalanacaklarının ve hangi kanalları kullanmaları gerektiğinin Eurodesk eğitimleri sayesinde sağlanacağını ifade etti.

Eurodesk'in misyonunun gençler arasındaki hareketlilik fırsatları konusunda farkındalık yaratmak ve onları aktif vatandaşlar olmaya teşvik etmek olduğunu dile getiren Demirel,öğrencilerin gönüllülük projeleri kapsamında nasıl bir yol izlemeleri gerektiği hakkında da ayrıntılı bilgiler paylaştı.

Program, öğrencilerin sorularının cevaplanmasının ardından sona erdi.

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