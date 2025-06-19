Batman Üniversitesi'nde Bilim İletişimi Ofisi Kuruldu

Batman Üniversitesi'nde Bilim İletişimi Ofisi Kuruldu
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Batman Üniversitesi'nde, Yükseköğretim Kurulu tarafından hayata geçirilen bir proje kapsamında Bilim İletişimi Ofisi açıldı. Rektör Prof. Dr. İdris Demir, ofisin bilim insanları ile halk arasında bir köprü kuracağını belirtti.

Batman Üniversitesi'nde, Bilim İletişimi Ofisi kuruldu.

Batman Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, Batı Raman Kampüsü Rektörlük Binası'nda, Bilim İletişimi Ofisi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, ofis öncülüğünde araştırma çıktılarının daha anlaşılır ve erişilebilir hale geleceğini ve bilimsel doğruların kamuoyuna sağlıklı bir şekilde aktarılacağını belirtti.

Ofisin bilim insanlarıyla halk, medya, sivil toplum kuruluşları ve karar alıcılar arasında bir köprü üstleneceğini belirten Demir, şunları kaydetti:

"Açılışını gerçekleştirdiğimiz ve yerel kalkınmaya katkı sunacak projelerin tanıtımı ile sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik çalışmaların görünürlüğünün artırması amacıyla oluşturulan birimimiz, stratejik bir işlev çerçevesinde faaliyetlerini yürütecektir. Bilim iletişimi artık bir zorunluluk haline gelmiştir. Dolayısıyla daha planlı, daha stratejik, daha profesyonel bilim iletişimi çabalarına ihtiyaç artıyor. Bilim iletişimi, araştırma sürecinin sonuna eklenen bir şey değil, onun ayrılmaz bir parçası gibi olmalıdır."

Törene, rektör yardımcıları, akademik birim yöneticileri, idari personel ve öğretim üyeleri katıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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