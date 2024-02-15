Batman Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi 1 milyon 654 bin 852 kişiyi ağırladı

Batman Şenay Aybüke Yalçın İl Halk Kütüphanesi geçen yıl 1 milyon 654 bin 852 kişiyi ağırladı.

Kütüphane müdürü Muhammet Geliş, AA muhabirine, "2023 yılında 1 milyon 654 bin 852 kullanıcı ile Türkiye'de en çok kullanıcı sayısına ulaşan ikinci kütüphaneyiz." ifadesini kullandı.

Geliş, kütüphanenin bu kadar ilgi görmesinden dolayı mutluluk yaşadıklarını belirtti.

"Kütüphanemizin bu kadar sayıda kullanıcıyı ağırlamasının sebepleri var. Bunlardan birisi kütüphanemiz gerçekten mimari yapısı ve dizaynıyla çok güzel bir kütüphane. Binamızın içinin ferah olması, kullanıcı bölümlerinin fazla olması bizi ikinciliğe taşıyan etkenlerden." diyen Geliş, kütüphanenin 7'den 70'e herkese hizmet verdiğini ancak 12-25 yaş arası kullanıcıların yoğun bir şekilde kütüphaneden istifade ettiğini aktardı.

Haftanın 7 günü saat 08.00'den 22.00'ye kadar kullanıcılara hizmet verdiklerini ifade eden Geliş, şöyle dedi:

"Kütüphanemiz 8 bin 300 metrekare kapalı alanıyla hizmet vermekte. Aynı anda kütüphanemizi 1200 kişi kullanabilmektedir. Kütüphanemizde şu anda 61 bin 500 civarında kitabımız bulunmaktadır."