Sason'da yaz şenliği düzenlendi

BATMAN Valiliği tarafından Sason ilçesindeki Sevek Mesire Alanı'nda yaz şenliği düzenlendi.

Batman Valiliği, Sason Kaymakamlığı, Sason Belediyesi ve ilgili kurumların destekleriyle Sevek Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen şenliğe çok sayıda kişi katıldı. Aileler ve gençler, dev çınar ağaçlarının gölgesinde doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklar çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenirken, kurulan stantlarda Sason'un yöresel ve tescilli ürünleri tanıtıldı. Folklor gösterileri, arbane dinletisi ve sihirbazlık gösterileri katılımcıların ilgisini çekti. Katılanlar, serin havada düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşarken, şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı