Haberler

Sason'da yaz şenliği düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman Valiliği tarafından Sason ilçesindeki Sevek Mesire Alanı'nda düzenlenen yaz şenliğinde aileler ve gençler doğayla iç içe eğlendi. Yöresel ürünlerin tanıtıldığı etkinlikte folklor gösterileri ve sihirbazlık gösterileri ilgi gördü.

BATMAN Valiliği tarafından Sason ilçesindeki Sevek Mesire Alanı'nda yaz şenliği düzenlendi.

Batman Valiliği, Sason Kaymakamlığı, Sason Belediyesi ve ilgili kurumların destekleriyle Sevek Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen şenliğe çok sayıda kişi katıldı. Aileler ve gençler, dev çınar ağaçlarının gölgesinde doğayla iç içe vakit geçirdi. Etkinlikte çocuklar çeşitli oyun ve aktivitelerle eğlenirken, kurulan stantlarda Sason'un yöresel ve tescilli ürünleri tanıtıldı. Folklor gösterileri, arbane dinletisi ve sihirbazlık gösterileri katılımcıların ilgisini çekti. Katılanlar, serin havada düzenlenen etkinlikte keyifli anlar yaşarken, şenlik renkli görüntülere sahne oldu.

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Yine Fener'e salladı: Devlet bunun neresinde olacak?
Can Polat cinayetinde 4 tutuklama

Çeşme'deki kanlı pusuda yeni perde: 4 şüpheli cezaevinde
Batmak üzere olan bottaki 48 kişiyi Türkler kurtardı

Ölümün kıyısından dönüş: 48 göçmenin imdadına Türk gemiciler yetişti
Oy vermeye giden Aziz Yıldırım sitem etti: Rezalet ya

Aziz Yıldırım'dan olay tepki: Rezalet ya!
Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Abdullah Kiğılı'nın Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Fenerbahçe seçiminde kime oy verdiği ortaya çıktı

Kolundaki 1 santimetrelik yara kanser çıktı

1 santimlik yara aylarca geçmedi! Hastaneye gidince şoke oldu