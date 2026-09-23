Batman Sason'da koruma altındaki çocuklar çilek bahçesinde hasat yaptı

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Batman'ın Sason ilçesinde koruma altındaki çocuklar çilek hasadına katıldı.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sosyal hizmet modellerinden yararlanan ve devlet koruması altında bulunan çocukların, Sason ilçesinde düzenlenen etkinlikte bir araya geldiği belirtildi.

Sason Çilek Bahçesi Programı kapsamında doğayla buluşan çocukların, dalından çilek toplayarak keyifli ve unutulmaz bir gün geçirdiği kaydedilen açıklamada, etkinliğin çocukların sosyalleşmelerine, moral ve motivasyonlarının artırılmasına katkı sağladığı, çocukların doğayı keşfederek açık havada keyifli vakit geçirdiği bildirildi.

Çocukların toplumsal uyumunu ve bütüncül gelişimini desteklemek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, miniklerin tarımsal üretim süreçlerini yakından tanıma fırsatı bulduğu aktarıldı.

Açıklamada, çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerine katkı sunan benzer açık alan etkinliklerinin önümüzdeki dönemde de devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA