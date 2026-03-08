Haberler

Sason'da kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı

Sason'da kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batman'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimi aştı ve İl Özel İdaresi ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.

BATMAN'ın Sason ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığı bazı bölgelerde 30 santimi aştı.

Sason ilçesinde dün öğle saatlerinden beri etkili olan kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı bazı köylerde kar kalınlığı yer yer 30 santimi aşarken, 15 köy yolu ulaşıma kapandı. 2 bin 973 metre rakımlı Mereto Dağı çevresinde de yollar kar nedeniyle ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

'MART AYI DERT AYI'

Çalışlar Mahallesi Muhtarı Yahya Yaşar, bölgede kar yağışının etkili olduğunu belirterek, "Mart ayı dert ayı dedikleri aydır. Maalesef kış geri geldi. Her taraf bembeyaz. Yollarımız ulaşıma kapandı. Bu yıl beklenenin üzerinde kar yağışı gerçekleşince çiftçiler için de güzel oldu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail'den İran'ı tedirgin edecek tehdit: Toplanacakları şehre kadar biliyorlar

İran'ı tedirgin edecek tehdit: Bir tek koordinat vermediği kaldı
Trump'ın bu hamlesi savaşı erken bitirebilir! Hedefte Harg Adası var

Bu hamle savaşı erken bitirebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
Savaşta 9. gün! İran 'ABD'li askerleri esir aldık' dedi, İsrail 3 petrol deposunu füzelerle vurdu

İran'ın iddiası ABD'de deprem yarattı, İsrail can damarlarını vurdu
Havada büyük panik! Uçak ses hızını aştı, yolcular kabusu yaşadı

Havada büyük panik! Yolcular kabusu yaşadı, uçak çığlıklarla inledi
Ünlü oyuncunun villasında can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncunun evinde can pazarı! Apar topar hastaneye kaldırıldı
Bomba iddia: Rus kargo uçağı indi, onlarca İranlı diplomat ülkeyi terk etti

Savaş sürerken bomba iddia: Rus uçağıyla ülkeyi terk ettiler
İsrail'in Beyrut'ta bir oteli vurdu! 4 kişi öldü, 10 kişi yaralandı

Otel odasına füze yağdı! Bakın nokta atışın hedefinde kim varmış
Ceza da tartışmadan nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler

Ceza da nasibini aldı! Burcu Güneş içinde neler biriktirmiş neler