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Batman'da Minibüste 7 Kilo 400 Gram Skunk Ele Geçirildi

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Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu minibüste yapılan aramada valiz içinde 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk bulundu. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BATMAN'da polis ekiplerinin durdurduğu minibüsün üzerindeki eşyalar arasında bulunan valizde, 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde bir minibüs durduruldu. Minibüste yapılan aramada, aracın üzerindeki eşyalar arasında bulunan valizde 14 parça halinde 7 kilo 400 gram skunk ele geçirildi. Olaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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