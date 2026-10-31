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Batman Kozluk'ta kadının çantasını alıp kaçan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı

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Batman Kozluk'ta kadının çantasını alıp kaçan 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı
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Batman'ın Kozluk ilçesinde gece yarısına doğru yolda yürüyen kadının çantasını, arkasından yaklaşan kişi alıp kaçtı. Polisin belirlediği 17 yaşındaki şüpheli tutuklandı; olay güvenlik kamerasına yansıdı.

BATMAN'ın Kozluk ilçesinde yolda yürüyen H.B.A.'nın çantasını alıp kaçan S.Y. (17) tutuklandı. Olay, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, önceki gün gece yarısına doğru Kozluk ilçesi İpekyolu Bulvarı'nda meydana geldi. H.B.A. isimli kadın, evine doğru yürürken arkasından yaklaşan kişi çantasını alarak kaçtı. H.B.A.'nın polise şikayeti üzerine şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Polis ekipleri, olayı gerçekleştiren kişinin S.Y. olduğunu belirledi. S.Y., yapılan çalışmayla yakalandı. Polisteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen S.Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüpheliye yardım ettiği belirtilen A.T.'nin ise yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Bu arada olay, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin bir süre takip ettiği kadının çantasını alarak kaçtığı ve kadının kısa süre peşinden koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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