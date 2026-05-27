Batman'ın yüksek kesimlerinden toplanan "zuzubak otu" baharata dönüştürülüyor

Batman'ın yüksek kesimlerinde yetişen zuzubak otu, bölgede yaşayanlar tarafından toplanarak baharata dönüştürülüyor.

Kozluk ve Sason ilçelerinin yüksek kesimlerinde havaların ısınmasıyla yeşeren ve çok az miktarda bulunan zuzubak otu, özellikle bölgede yaşayanlar tarafından büyük zahmetlerle toplanıyor.

Toplanan otlar yıkandıktan sonra ince ince kıyılarak kaya tuzu ile havanda dövülüyor.

Daha sonra kurumaya bırakılan karışımdan elde edilen zuzubak baharatı, cacık, kuru fasulye, çorba, bulgur pilavı gibi yemeklere tat katması için kullanılıyor.

İhtiyacından fazlasını toplayan bölge sakinleri, otu hem yaş hem de baharat şeklinde satarak gelir elde ediyor.

"Kendilerine ait özel müşterileri bulunuyor"

Batman Üniversitesi Veterinerlik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Reşit Uğran, AA muhabirine, otun toplanmasının hem zahmetli hem de bilgi gerektirdiğini söyledi.

Toplanan zuzubak otunun baharata dönüştürüldüğünü ifade eden Uğran, "Cacık, kuru fasulye, çorba ve bulgur pilavı gibi yemeklerde tercih ediliyor. Yani şunu diyebiliriz, kendi baharatlarını kendileri üretiyor." dedi.

Uğran, bölgede yaşayanların ihtiyaçlarından fazla topladıkları otu yerel pazarlardan ziyade talep eden kişilere satarak gelir sağladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Kendilerine ait özel müşterileri bulunuyor. Yöre halkı, bunun satışını yaparak hanelerine gelir sağlıyorlar ama bu otu özellikle kendi damak zevkleri için kullanıyorlar. İlk kez Sason'a gittiğimde insanların yeşil bir karışım kullandığını gördüm ve merak ettim. Bunun ne olduğunu sorduğumda zuzubak bitkisinden elde edildiğini öğrendim. Ben de tattım ve gerçekten oldukça lezzetli."

"Bunun tadını bir sefer alan bir daha bırakmaz"

Sason'un Yücebağ beldesinde yaşayan Aslan Oksak (47) da zuzubak otunun bilenler tarafından çok tüketildiğini dile getirdi.

Kendileri ve sipariş edenler için otu topladıklarını anlatan Oksak, şunları söyledi:

"Dağların yüksek kesimlerinde yetişiyor ve çok seviliyor. Toplamayı anne ve babamızdan öğrendik. Dört mevsim yemeklerin yanında tüketiliyor. Sofraların her zaman olmazsa olmazı. Şehir dışındaki akrabalarımız ve dostlarımız çok istiyor. Bu bölgede bunun yetiştiğini bilen herkes istiyor. Bunun tadını bir sefer alan bir daha bırakmaz."

Kozluk ilçesine bağlı Dolutaş köyünde yaşayan Salih Sezgin de nisan ve mayıs aylarında zuzubak otunu topladıklarını ifade etti.

Yöre mutfağında önemli bir yere sahip olan bitkinin kendine özgü aromasıyla yemeklere tat kattığını ve bölgede şifalı olduğuna inanıldığını anlatan Sezgin, "Zuzubakı 15 yaşımdan beri topluyorum. Hatırlıyorum, çocukken köylüler toplardı. Cacık, çorba ve fasulye gibi yemeklerimize katarız." diye konuştu.