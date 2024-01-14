Batman'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezra yolu ulaşıma kapandı
Sason'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp, kış tedbirlerini almalarını istedi.
BATMAN'ın Sason ilçesinde kar yağışı nedeniyle 7 köy ile 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı.
Sason'da gece saatlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 7 köy ve 23 mezranın yolu, ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yollarının açılması için çalışma başlattı. Ekipler ayrıca sürücüleri uyarıp, kış tedbirlerini almalarını istedi.