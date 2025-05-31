Batman İl Milli Eğitim Müdürü Ciğer, TÜGVA İcathane Öğrencileriyle Buluştu

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Batman İcathane'de eğitim gören öğrencilerle buluştu.

TÜGVA İcathane öğrencileriyle bir araya gelen Ciğer, öğrenci ve velilerle sohbet etti.

Ciğer, daha sonra icathane atölyelerini gezerek yürütülen çalışmalar hakkında TÜGVA İl Temsilcisi Mehmet Onutçu ve İcathane Koordinatörü Dr. Hamza Kaya'dan bilgi aldı.